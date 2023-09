Lindstrom, l'uomo del cambio modulo: tutte le soluzioni per Garcia

Il Corriere dello Sport scrive di Lindstrom e della sua capacità di ricoprire diversi ruoli sulla linea dell'attacco.





Fatto sta che oggi, dicevamo, Jesper tornerà a Napoli e da domani sarà a disposizione di Garcia: sabato si va in scena a Marassi con il Genoa e servono gol, assist, idee, verve. Il Corriere dello Sport scrive di Lindstrom e della sua capacità di ricoprire diversi ruoli sulla linea dell'attacco.

Energia: tutte cose evaporate all’improvviso alla fine del primo tempo della partita con la Lazio. Con Lindstrom, capace di giocare a destra, sinistra e a ridosso della punta, si può anche passare al 4-2-3-1 o al 4-3-2-1. E nel carnet c’è un po’ di tutto: è rapido, molto veloce, resistente, ha l’occhio del rifinitore e la capacità di concludere. Deve crescere nell’uno contro uno e negli scambi stretti, magari, ma in contropiede è straordinario e insieme con Osimhen e Kvaratskhelia può diventare un’arma micidiale. Un’arma in più: quello che serve in questa fase. In campionato e in Champions: Genova, Braga, Jesper.