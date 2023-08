Lindstrom sventola la bandiera italiana: il caso social del tricolore su Instagram

Nella giornata di domenica ha suscitato molta curiosità sui social la comparsa di una bandiera italiana sul profilo Instagram di Jesper Lindström

"Fratelli di Danimarca, Svezia e Italia. Tre bandiere, quella tricolore aggiunta all’improvviso sul profilo Instagram e inevitabilmente notata dal popolo virtuale dei tifosi azzurri nei pressi della partita che ha giocato indossando la maglia dell’Eintracht a Francoforte, con il Darmstadt". Nella giornata di domenica ha suscitato molta curiosità sui social la comparsa di una bandiera italiana sul profilo Instagram di Jesper Lindström, episodio che il Corriere dello Sport commenta così.

"E allora, Lindström sventola la bandiera italiana. Strano ma vero, è accaduto ieri a mezzo social. Un grande classico: Jesper, 23 anni e due stagioni in Bundes alle spalle, l’ha postata su Instagram e ha innescato curiosità. Quantomeno curiosità. E calcoli, somme: due più due fa Napoli, Italia, Serie A. Un corteggiamento datato, un obiettivo individuato da tempo. Ma la storia non è ancora bollente come quella di Gabri Veiga: ieri ha giocato titolare e lo ha fatto per 84 minuti. Però sa che l’affare potrebbe farsi subito, come vuole il club azzurro: per cominciare la stagione insieme o magari per rivedersi tra qualche mese.