Lozano, tempi di recupero più lunghi di Insigne e Politano: gli aggiornamenti

Tanti infortuni in casa Napoli. I primi a tornare dovrebbero essere Insigne e Politano, Spalletti si augura di ritrovarli giovedì e le sensazioni sono positive, c'è ottimismo per riaverli a disposizione. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che il doppio recupero sarà prezioso per ritrovare alternative sulle corsie laterali dove manca anche Lozano dopo la lussazione alla spalla destra rimediata in Nazionale. Per il messicano, che continua col lavoro personalizzato, i tempi di recupero saranno più lunghi.