Lukaku da record: in Serie A mancava da quattro anni

Romelu Lukaku è la certezza di Antonio Conte, il capocannoniere del Napoli, il giocatore che ha collezionato più partecipazioni attive a una rete e anche l ’uomo-talismano: qu a ndo segna, la squadra vince sempre. Non solo, perché il Corriere dello Sport oggi in edicola evidenzia anche alcuni dati.

"Sono 12, invece, le reti realizzate da Lukaku, tutte coincise con una vittoria. Big Rom, contro l’Empoli, ha anche raggiunto la doppia cifra di gol e assist in campionato, all’età di 31 anni e 336 giorni. Prima di lui, l’ultimo giocatore a riuscirci in Serie A dopo aver compiuto i 30 anni è stato Mkhitaryan, nel 2021, ai tempi della Roma. Non accadeva da quattro anni. Tra l’altro, nei cinque campionati top d’Europa soltanto in tre sono andati in doppia doppia finora: il primo in ordine di tempo è stato Salah a dicembre (25 gol, 18 assist); poi è toccato a Lukaku (12 e 10); e nell’ultimo turno s’è unito alla compagnia Barcola (13 e 10)".