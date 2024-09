Lukaku sfida la Juve: suo ultimo gol allo Stadium scatenò un putiferio

Ritorno allo Stadium per Romelu Lukaku, che nella sfida di sabato pomeriggio alla Juventus guiderà l'attacco del Napoli contro la squadra di Thiago Motta. Su quel campo, ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola, l'attaccante belga ha segnato l'ultima rete quando indossava la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa Italia.

"L’ultimo gol di Rom alla Juventus risale alla sfida andata in scena all’Olimpico il 5 maggio, alla fine del campionato precedente, con la maglia della Roma. L’ultimo a Torino, all’Allianz, risale invece alla semifinale d’andata della Coppa Italia 2022-2023: all’epoca giocava nell’Inter e successe il putiferio per l’ennesima vergognosa collezione di episodi di razzismo e per la squalifica poi cancellata dalla federazione per l’esultanza (sua tipica, classica) che fu punita con la seconda ammonizione e conseguente espulsione. Storia, ormai".