Roma-Napoli, probabili formazioni CdS: Conte ha risolto il ballottaggio in attacco

vedi letture

Roma-Napoli si avvicina e dal Corriere dello Sport arrivano le ultime indicazioni sulle scelte dei due allenatori. Gasperini conferma il suo 3-4-2-1, puntando sul rientro di Paulo Dybala, pronto a partire titolare anche in campionato dopo settimane di stop. Davanti a Svilar agirà una difesa a tre con il recuperato Hermoso affiancato da N’Dicka e Mancini. A centrocampo spazio ancora alla coppia Cristante-Koné, con il francese che stringerà i denti nonostante la recente distorsione alla caviglia. Sulle fasce toccherà a Wesley e Celik, mentre sulla trequarti Pellegrini e Soulé supporteranno proprio la Joya, preferita a Baldanzi.

Nel Napoli Conte ripropone lo stesso 3-4-2-1 che ha dato solidità nelle ultime uscite. A protezione di Milinkovic-Savic ci sarà il terzetto formato da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. In mezzo al campo conferme per Di Lorenzo, Lobotka, McTominay e Olivera. Politano ancora in panchina. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Neres e Lang, chiamati a ispirare l’unica punta Hojlund, diventato ormai il riferimento offensivo degli azzurri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund