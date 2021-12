Manolas, addio possibile a gennaio: il Napoli ha il nome per sostituirlo

Un addio sempre più vicino: quello di Kostas Manolas che pare pronto a fare ritorno in Grecia. Del futuro del centrale classe '91 scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela anche il nome del possibile sostituto.

“Nel frattempo, la trattativa con l’Olympiacos per Manolas è entrata nel vivo: contatti continui. E se alla fine Kostas tornerà subito in Grecia, l’acquisto di un centrale sarebbe necessario in virtù degli impegni di Koulibaly in Coppa d’Africa: piace Uduokhai dell’Augusta, sebbene sia reduce da un infortunio (e al momento fermo per Covid)”.