Maradona boom: 90mila spettatori in più a spingere il Napoli

"Non c’è paragone con l’ultimo campionato. Nelle prime sette giornate il Napoli ha portato quasi 90.000 spettatori in più nel calcolo tra l’ultima Serie A e quella attuale". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La conferma in cifre che il titolo del cuore è già stato vinto. Spalletti ha riavvicinato il pubblico al suo stadio, un’abitudine che nel tempo era sfumata e in questa stagione ha saputo nutrirsi di nuova fiducia. Non c’è una sola partita del Napoli in cui non si registri la caccia al biglietto.

Lo scorso anno dopo sette giornate il Maradona aveva ospitato quasi 185.000 spettatori, quest’anno dopo la gara con l’Empoli, a quota sette sfide interne, il dato è aumentato del quarantasette per cento: 272.000 spettatori, 90.000 in più e pienoni già raggiunti con Bologna (45.599) e Sassuolo (47.156) e nessuna gara al di sotto dei 32.000 spettatori. Un anno fa i numeri erano differenti: l’unico “pienino” ci fu con la Lazio (38.000), con la Juve alla seconda si presentarono in 23.000, pochissimi rispetto alle precedenti sfide coi bianconeri".