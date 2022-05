Marani su Tuttosport: "ADL non ha mai vissuto a Napoli, poi fa test di napoletanità a Spalletti..."

Questo il titolo dell'articolo di fondo pubblicato su Tuttosport da Matteo Marani che si sofferma sulla situazione legata al tecnico del Napoli

"Nessun test di napoletanità per Spalletti". Questo il titolo dell'articolo di fondo pubblicato su Tuttosport da Matteo Marani che si sofferma sulla situazione legata al tecnico del Napoli: "Ammetto di essermi molto dispiaciuto, due giorni fa, nell’ascoltare la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Non per le cose che ha rivendicato con giusto orgoglio, dal momento che l’attuale terzo posto del Napoli è un buono, anzi ottimo risultato, ma per i riferimenti continui alla città.

A un certo punto ha citato un anziano libraio di Piazza Dante - luogo in effetti magico - del tutto non richiesto. Quando poi ha evocato i cd di Pino Daniele, ho spento. Stimo tanto, troppo Luciano Spalletti per vederlo passare l'esame di 'napoletanità' inflittogli dal presidente Aurelio De Laurentiis, che a Napoli non ha mai abitato in 18 anni di presidenza e che ha posto a Castelvolturno, provincia di Caserta, la base operativa".