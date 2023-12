Mazzarri torna in Champions a Fuorigrotta: l'ultima volta era squalificato

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, stasera, Mazzarri farà il suo ritorno a Napoli in Champions dodici anni dopo l’ultima panchina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, stasera, Mazzarri farà il suo ritorno a Napoli in Champions dodici anni dopo l’ultima panchina: era il 22 novembre 2011, il Napoli superò il favorito City, andando poi a conquistarsi la qualificazione in casa del Villarreal.

Agli ottavi, però, Mazzarri saltò l’andata contro il Chelsea per squalifica: finì 3-1 per il Napoli in una delle prime indimenticabili notti di Champions dell’era ADL. All’epoca gli azzurri erano una cenerentola della competizione, una squadra di quarta fascia. Quest’anno, per la prima volta, il Napoli è stato inserito in prima fascia.