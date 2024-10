Meret, tra campo e rinnovo: c'è la decisione per il Lecce

Gli aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

Alex Meret riscalda i guantoni: è pronto a rientrare in campo dopo l'infortunio e la gara saltata ad Empoli anche a scopo precauzionale. Gli aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Il portiere azzurro, out dal 21 settembre per una distrazione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, sembra pronto per rientrare sabato contro il Lecce e riprendersi il suo posto tra i pali, difeso per la verità con ottimi risultati da Elia Caprile, tra i migliori domenica scorsa a Empoli.

Meret – con cui il club continua a discutere del rinnovo visto il contratto in scadenza a fine stagione – ha bisogno di ritrovare confidenza con il campo anche in vista del trittico di big match che aspettano il Napoli in dieci giorni (Milan, Atalanta e Inter)" si legge sulla rosea.