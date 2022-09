Milan-Napoli, probabili CdS: più Mario Rui di Olivera, (quasi) sciolto il ballottaggio davanti

Quali formazioni sceglieranno Stefano Pioli e Luciano Spalletti per il big match di stasera tra Milan e Napoli?

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Quali formazioni sceglieranno Stefano Pioli e Luciano Spalletti per il big match di stasera tra Milan e Napoli? Secondo il Corriere dello Sport, quasi tutte le scelte sono praticamente fatte. In casa Milan non ci sono dubbi, sarà Saelemaekers a sostituire Leao. Nel Napoli invece il ballottaggio per rimpiazzare Osimhen è ancora un po' aperto, ma con Raspadori in netto vantaggio su Simeone. In difesa invece Mario Rui è favorito su Mathias Olivera. Di seguito le probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia