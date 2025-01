Miracolo Conte: ha fatto risorgere una squadra svuotata dalla sbornia post scudetto

vedi letture

Antonio Conte è tornato. Così l'edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il lavoro del tecnico al Napoli: "Sì, Antonio Conte è tornato imperioso, dominante, vincente come ognuno dei giorni vissuti da quando ha scelto di cimentarsi con il calcio. Giocatore o allenatore. Aurelio De Laurentiis lo inseguiva da anni, ha provato a convincerlo a novembre 2023 durante il suo anno di pausa per far risorgere una squadra svuotata nell’anima dai postumi della sbornia scudetto, e poi ha aspettato il momento giusto.

E alla fine ci è riuscito: Conte sulla panchina del Napoli; il Napoli è rinato. Sei mesi di lavoro e quasi cinque di campionato sono stati sufficienti al signor Antonio per restituire credibilità, forza e ambizioni scudetto alla squadra, avvalorando la fiducia a scatola chiusa che il popolo gli ha concesso il giorno zero dell’anno zero