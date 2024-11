Mondiale per Club fino a metà luglio, slitta la Serie A? Inter e Juve spingono

La proposta è stata quella di iniziare nel weekend del 23-24 agosto, quindi in ritardo rispetto all'usuale data di partenza

Nella riunione andata in scena nella giornata di ieri tra i rappresentanti dei 20 club di Serie A (con la richiesta di partecipazione delle direzioni sportive), tra i temi principali c'è stato il calendario in vista della prossima stagione, quella 2025/2026 che vedrà anche l'onda lunga del nuovo Mondiale per Club che si concluderà a metà luglio.

Per quanto riguarda la Serie A - riporta in questo senso Calcio e Finanza -, la proposta è stata quella di iniziare nel weekend del 23-24 agosto, quindi in ritardo rispetto all'usuale data di partenza. Ipotesi - si legge - che ha trovato d'accordo anche Inter e Juventus, proprio le due squadre impegnate nel torneo FIFA degli Stati Uniti.