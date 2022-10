Moviola CdS - Juric, rosso inevitabile: ira ingiustificata per un contatto minimo

Se La Gazzetta dello Sport ha giustificato il comportamento di Ivan Juric, espulso durante Napoli-Torino, il Corriere dello Sport non fa lo stesso

Se La Gazzetta dello Sport ha giustificato il comportamento di Ivan Juric, espulso durante Napoli-Torino, il Corriere dello Sport non fa lo stesso e nella sua moviola si esprime così sul rosso: "Non giustificata l’ira di Juric (ma forse c’entra il sacrosanto giallo a Singo di qualche minuto prima): Singo va via a Mario Rui, c’è probabilmente un contatto sulla gamba sinistra del granata, ma minima. Juric diventa una furia, brutta scena, rosso è inevitabile".