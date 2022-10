Juric perde la testa, ma Gazzetta lo giustifica: “Rosso eccessivo perché il fallo c’era”

Pochi episodi arbitrali in Napoli-Torino, una gara gestita senza grossi problemi dall'arbitro Massimi. Due appunti, nella moviola della Gazzetta dello Sport

© foto di TuttoSalernitana.com

Pochi episodi arbitrali in Napoli-Torino, una gara gestita senza grossi problemi dall'arbitro Massimi. Due appunti, nella moviola della Gazzetta dello Sport: il primo, relativo all'espulsione di Ivan Juric, reo di aver protestato veementemente dopo un mancato fallo concesso per un tocco di Mario Rui su Singo. Per l'arbitro non c'è nulla, in realtà il tocco del difensore napoletano sarebbe stato da sanzione. Per questo, secondo il quotidiano, il rosso al tecnico pare eccessivo. Buona lettura, invece, sul contatto Raspadori-Lukic in area di rigore: è l'attaccante azzurro a sfondare sul centrocampista del Toro, giusto non concedere il penalty.