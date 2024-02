Moviola Cds promuove Zwayer: "Regolare gol di Osimhen, si libera senza fallo di Martinez"

Dirige senza affanni Zwayer, voto 6,5 per il Corriere dello Sport nella sua moviola

Dirige senza affanni Zwayer, voto 6,5 per il Corriere dello Sport nella sua moviola: "Fischia il giusto (25 falli), tiene una soglia alta, ecco perché valuta di gioco il contrasto Martinez-Osimhen sull’1-1. Giuste le valutazioni in area di rigore. Recupero: 5’ (0’+5’).

Protesta il Barcellona sul gol dell’1-1 di Osimhen ma, come detto, è regolare: Osi è in gioco sul passaggio di Anguissa, si libera di Martinez in maniera regolare".