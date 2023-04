Moviola Gazzetta: "Rapuano si perde due manate a Lobotka e Politano"

L'arbitro di Napoli-Milan, il signor Rapuano, si è perso due manate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella moviola

L'arbitro di Napoli-Milan, il signor Rapuano, si è perso due manate. Lo scrive La Gazzetta dello Sport nella moviola: "Nella stessa azione in cui Lobotka viene ammonito (40’), il direttore di gara non ravvisa come punibile (o non vede proprio) una manata di Diaz appena precedente sul viso di Mario Rui. Invece... Ed era da fischiare anche un’altra sbracciata, quella di Leao su Politano visto che il milanista ha aperto in maniera scomposta l’arto destro".