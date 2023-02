Napoli da record: mai nessuno a +15 dopo 22 giornate in Serie A e al Top anche in Europa!

E’ un Napoli sensazionale e da record. Con il pareggio di ieri sera dell’Inter sul campo della Sampdoria, gli azzurri ora sono a +15 sulla seconda.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

E’ un Napoli sensazionale e da record. Con il pareggio di ieri sera dell’Inter sul campo della Sampdoria, gli azzurri ora sono a +15 sulla seconda. Questo margine non ha precedenti nell'era dei 3 punti in Serie A dopo 22 giornate. Il primato precedente era dell'Inter 2006-07, +11 sulla Roma.

Al Top anche in Europa - Le 19 vittorie in 22 partite sono anche il miglior risultato nei 5 principali campionati europei. Solo il Barcellona, se domenica al Camp Nou batte il Cadice, può raggiungere i 59 punti degli azzurri (19 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta). In tutti gli altri tornei nessuna squadra ha il bottino e il ruolino di marcia del Napoli.