Napoli deciso a terminare questa stagione: per ADL anche la Coppa Italia è una priorità

Il Napoli è fortemente deciso a concludere la stagione in corso e, secondo quanto scritto dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe disposto ad arrivare anche fino ad ottobre per terminarla. Come si legge, una delle priorità del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di completare anche la Coppa Italia, visto che si sente quasi in finale (forte della vittoria a San Siro con l'Inter nell'andata delle semifinali).