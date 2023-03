Napoli-Milan all'insegna dei duelli: all'andata ne fu decisivo uno sulla fascia

Napoli-Milan si preannuncia una partita all'insegna dei duelli. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Sul campo, come avviene nei big-match, sarà una sfida all'insegna dei duelli. Pioli, dopo Messias e Kalulu, deve rinunciare anche ad Ibrahimovic tornato acciaccato dagli impegni nella Nazionale svedese.

Krunic può essere un’arma del Milan nei duelli, alzerebbe il livello dell’impatto fisico, Pioli pensa al bosniaco sia davanti alla difesa che come alternativa a Brahim Diaz per schermare Lobotka, una soluzione simile a quanto fatto con Kessie l’anno scorso. In casa Napoli all’andata Kvaratskhelia trasformò gli equilibri della gara, il duello con Calabria può essere un’arma decisiva".