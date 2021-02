Napoli-Parma, la moviola del CdS: giusto annullare il gol di Brugman, manca un giallo a Bakayoko

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza la moviola di Napoli-Parma cominciando con il titolo seguente: "Brugmann in fuorigioco, rischio Koulibaly". La Penna tornava dopo Juventus-Fiorentina e ha diretto bene, pulito, ma non brillante. Nessun errore, ha ammonito quando doveva anche se ne manca uno a Bakayoko, ha fischiato in maniera abbastanza uniforme, ma non è sembrato sereno. Corretto annullare il gol al Parma per fuorigioco di Brugman che è nettamente oltre Manolas sul passaggio di Gervinho. Rischioso il contatto Koulibaly-Cornelius appena dentro l'area con l'esperienza dell'azzurro che porta ad una decisione al limite, ma il calciatore di Gattuso ha rischiato grosso.