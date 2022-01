Napoli-Sampdoria, probabili formazioni CdS: una sola novità rispetto a Torino

Per la partita di oggi pomeriggio con la Sampdoria in casa Napoli è prevista una sola novità di formazione rispetto all'undici che ha pareggiato con la Juventus a Torino. Una novità obbligata, tra l'altro, visto che Zielinski è risultato positivo al Covid-19: spazio ad Elmas al suo posto. Per il resto confermati anche Ghoulam e Mertens, pur non essendo in gran condizione. Di seguito le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Insigne; Mertens

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Augello; Thorsby, Vieira, Ekdal, Askildsen; Gabbiadini, Caputo