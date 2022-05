Napoli terzo anche per soldi spesi e stipendi: il Milan sarebbe quarto, la classifica

Il Milan capolista sta andando oltre le proprie possibilità economiche, lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan capolista sta andando oltre le proprie possibilità economiche, lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Ecco quanto si legge: "La portata dell’impresa si apprezza ulteriormente guardando le spese sportive annue delle altre due squadre ai primi quattro posti della classifica: 215 milioni per il Napoli, 370 per la Juventus. In base ai soldi spesi per stipendi e ammortamenti, la graduatoria attuale della Serie A (Milan, Inter, Napoli, Juventus) verrebbe ribaltata così: Juventus 370 milioni, Inter 260, Napoli 215, Milan 175".