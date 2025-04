Napoli-Torino, cornice speciale al Maradona! Due grandi ospiti e l'ennesimo sold-out

Oggi è il giorno di Inter-Roma e Napoli-Torino: torna l'appassionante sfida scudetto con la 34esima giornata di Serie A. Gli azzurri scenderanno in campo dopo il match dei nerazzurri in una cornice da big match: previsto l'ennesimo sold-out stagionale ma non solo! Come riporta infatti il quotidiano Repubblica, saranno ospiti Ruud Krol ed "El Cholo" Simeone. Sarà assente invece il patron De Laurentiis, in vacanza alle Maldive da metà settimana.

Una sfida tanto delicata quanto importante per il Napoli che ora è padrone del proprio destino e può anche non guardare cosa accadrà nel pomeriggio milanese dove l'Inter, con un occhio già alla sfida di mercoledì contro il Barcelona, sfiderà una Roma imbattuta da più di 15 turni!