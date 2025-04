Napoli-Torino, curve al lavoro: pronta altra coreografia da brividi al Maradona

vedi letture

Entusiasmo alle stelle in città dopo la vittoria del Napoli a Monza e la sconfitta dell’Inter sul campo del Bologna che ha permesso agli azzurri l’aggancio in vetta alla classifica. La squadra di Antonio Conte tornerà in campo domenica sera alle ore 20.45 contro il Torino.

Il Maradona, con ogni probabilità, sarà di nuovo sold-out e per l’occasione i tifosi stanno preparando una coreografia da brividi. Ne parla il quotidiano Repubblica oggi in edicola: “Le curve sono al lavoro per approntare un’altra coreografia da brividi e sarà più che mai importante l’apporto del dodicesimo uomo".