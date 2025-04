Napoli-Torino, probabili formazioni CdS: Conte cambia modulo e rilancia Anguissa e Raspa

Chi giocherà stasera al Maradona nel match contro il Torino? Secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Antonio Conte è pronto a riproporre l 4-4-2 a causa dell'infortunio di Neres: Raspadori al posto del brasiliano, accanto a Lukaku, con McTominay a coprire l'ampiezza a sinistra.

Per il resto in difesa Buongiorno dovrebbe essere risparmiato per un recupero con maggiore cautela: in mezzo spazio a Olivera - si legge - accanto a Rrahmani, con Spinazzola promosso titolare a sinistra. Torna anche Anguissa in mezzo al campo. Di seguito le probabili formazioni pubblicate oggi dal quotidiano.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori

TORINO (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Elmas, Vlasic; Adams