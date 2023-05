Nessun divieto per la festa: nessun limite a viabilità o trasporti

La festa non sarà circoscritta allo stadio: saranno almeno 14 le piazze collegate fra città e provincia

La festa non sarà circoscritta allo stadio: saranno almeno 14 le piazze collegate fra città e provincia. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La principale sarà Piazza Plebiscito, dove si utilizzerà lo stesso palco che in questi giorni vede protagonista Gigi D’Alessio per i suoi concerti. Altri luoghi collegati saranno Scampia, Bagnoli e Piazza Mercato.

Oltre a una decina di comuni dell’area metropolitana. Difficile prevedere quante persone scenderanno in strada ma potrebbero anche superare il milione. Al momento non sono previste maxi-pedonalizzazioni della città o limiti alla viabilità, sarà regolare anche il trasporto su gomma. Mentre ci si augura venga potenziato, soprattutto nelle ore notturne, il trasporto pubblico su ferro e su gomma.