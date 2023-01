Non è finita per la Juventus: ora rischia l'esclusione dalle coppe europee per più di un anno

C'è poi l'altro filone, quello relativo agli stipendi, che rischia di essere ancora più pericoloso, poiché potrebbe incidere sul Fair Play

Un'ombra si allunga sulle coppe della Juve. La pesantissima penalizzazione inflitta ai bianconeri - si legge oggi su La Gazzetta dello Sport - ha colto di sorpresa la UEFA. La squadra di Allegri , teoricamente, potrebbe comunque riuscire a qualificarsi ad una competizione internazionale, ma non è escluso che da Nyon decidano di alzare il muro per una “condotta antisportiva” che emergerebbe dalle intercettazioni e avrebbe ispirato la stangata ai giudici.

C'è poi l'altro filone, quello relativo agli stipendi, che rischia di essere ancora più pericoloso, poiché potrebbe incidere sul Fair Play: la Juve ha patteggiato con l'UEFA in cambio di una multa da 3,5 milioni più limiti a rosa e mercato. Non dovesse rientrare nei parametri entro tre anni, la sanzione si allargherebbe a 23 milioni e il club bianconero rischierebbe un anno senza coppe tra ‘24-25 e il ‘25-26. Se il buco superasse i 60 milioni, l'esclusione dalle coppe si allungherebbe al ‘26-27. Inutile dire che se fosse provato il comportamento fraudolento, il quadro si aggraverebbe ulteriormente. E qualora arrivassero ulteriori punti di penalizzazione, con conseguente impossibilità (o quasi) di accesso alle coppe, gli anni fuori dall'Europa potrebbero diventare più di uno, perché la squalifica scatterebbe solo in caso di qualificazione.