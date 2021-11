Non solo il primato: il Napoli di Spalletti vanta un altro record italiano

Tanti i pregi per il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra, come scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ha scoperto il patrimonio dei gol su palla inattiva, ne ha segnati undici (quasi la metà dei 24 in campionato), più di tutti in serie A. Manca qualche rete in più su azione nonostante il Napoli abbia consolidato le qualità nella conduzione delle gare e nella frequenza di conclusioni verso la porta