Nuova maglia, tifosi già pazzi sui social e primo assalto allo store del club

Piace tanto la nuova maglia home del Napoli presentata ieri dalla SSCNapoli. Il Napoli l’ha presentata attraverso un video che il Corriere dello Sport definisce particolarmente bello, accattivante, stiloso, con le riprese che partono via drone da Spaccanapoli, per girare in altri angoli della città: da Piazza Garibaldi al Centro Direzionale, da Forcella ai Quartieri Spagnoli. Luoghi iconici, altri meno conosciuti come l’Ospedale delle Bambole o l’Ipogeo dei Cristallini, arrivando fino a Posillipo, dove fa capolino la maglia presentata nel Parco archeologico del Pausilypon e all’interno della Grotta di Seiano.

Le reazioni, sui social, sono state più che positive (come vi abbiamo raccontato ieri). Piace l’eleganza delle linee, la tonalità d’azzurro, e il sito del club ha avuto dei piccoli rallentamenti quando è stata messa in vendita ieri sera sullo shop online alle solite 19:26, orario che richiama la nascita del club. Poi c’è il logo che il Napoli ha svuotato e l’altra grande novità, che può apparire un dettaglio ma non lo è, è la creazione di una font nuova di zecca. È stata utilizzata per il video manifesto del club e lo sarà d’ora in avanti per tutte le iniziative. Martedì invece l'apertura della campagna abbonamenti