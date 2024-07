“Meravigliosa”, “Semplice e perfetta”, reazione entusiasta sui social per la nuova maglia

La presentazione della divisa Home in vista della prossima stagione è stata accolta con applausi (virtuali) scroscianti dal mondo dei social.

Più di un tifoso negli ultimi anni ha criticato la scelta dei colori per la maglia del Napoli. Stavolta, invece, la presentazione della divisa Home in vista della prossima stagione è stata accolta con applausi (virtuali) scroscianti dal mondo dei social. "Semplice e bellissima", è il commento più gettonato. Qualcuno la definisce "perfetta", sia per la scelta cromatica che per font e design.

La pagina 'A tutela della maglia del Napoli', il cui nome dice di tutto, ha elogiato la scelta del club: "La nostra stupenda nuova maglia home. È difficile spiegare la gioia che provo nel vedere il nostro amato Napoli con una maglia del genere. Forza Maglia Azzurra, lo sai che io ti amo...".