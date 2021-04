Oggi gli ultimi rientri dei nazionali a Castel Volturno: chi manca all'appello

Il Napoli ieri ha riaccolto la maggior parte dei suoi nazionali, ma sarà l'allenamento di oggi quello decisivo, perché Rino Gattuso avrà finalmente il gruppo al completo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "A Castel Volturno sono rientrati quasi tutti i Nazionali, Lozano, Mertens, Koulibaly, Osimhen, Insigne, Meret e Di Lorenzo ieri si sono allenati in gruppo con i compagni. Elmas e Hysaj, in campo rispettivamente con la Macedonia del Nord e l’Albania per novanta minuti mercoledì sera, hanno svolto solo lavoro di scarico per recuperare le energie. Oltre a Zielinski, manca all’appello solo Fabian Ruiz".