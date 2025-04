Ogni volta che segna Lukaku il Napoli vince: spunta un dato impressionante

Romelu Lukaku si sta imponendo alla grande nella sua prima stagione da attaccante del Napoli. Il centravanti belga, col gol e i due assist messi a referto contro l'Empoli, è salito a quota 10 passaggi vincenti e 12 realizzazioni. Numeri importanti, rapportati alla produzione offensiva degli azzurri. E un altro dato viene messo in risalto da Il Mattino:

"C'è un dato che rappresenta in maniera chiarissima l'importanza di Lukaku: quando segna lui, il Napoli vince. È una certezza assoluta, anzi una sentenza. 12 gol, 12 vittorie: nessun margine di errore a certificarne l'importanza all'interno dello scacchiere di Conte. Non è certo un caso se l'allenatore lo aveva messo in cima alla lista della spesa per lo scorso mercato estivo. Ne conosceva le qualità e le capacità di essere leader in campo e fuori".