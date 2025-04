Okafor, altro che vice-Neres! Oggi un'altra panchina, c'è un dato clamoroso

Era stato preso per sostituire per sei mesi, almeno numericamente, Kvaratskhelia, diventando dunque il vice-Neres. Noah Okafor, invece, non ha giocato nonostante i continui infortuni del brasiliano. Ecco quanto si legge sul Corriere dello Sport: "Qualcosa non è andata per il verso giusto, è evidente.

Sì, le cose non stanno funzionando considerando che Neres ne ha giocate appena tre dalla trasferta all’Olimpico del 15 febbraio con la Lazio a Monza e Okafor delle sei partite saltate dal collega non ne ha messa insieme anche solo una dall’inizio (collezionando giusto tre spezzoni contro Como, Inter e Venezia). Anche oggi contro il Torino, dicevamo, non sarà della partita dal 1’".