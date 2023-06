Osimhen, ADL spera nel rinnovo: vuole farne il simbolo del ciclo azzurro

Sull'attaccante nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis proverà a trattenere Victor Osimhen. Sull'attaccante nigeriano scrive così l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Ha ancora due anni di contratto con il Napoli e soprattutto una valutazione monstre. De Laurentiis lo valuta 150 milioni, in cuor suo spera di potergli rinnovare presto il contratto. E di farne un simbolo del ciclo azzurro, così come lo è diventato per tutta la città.

La Osi-mania ha contagiato tutta Napoli negli ultimi mesi, scatenando la fantasia di una tifoseria che in questo non è seconda a nessuno. Osimhen è diventato tutto per Napoli. E Napoli ora spera di diventare tutto per Osimhen. Il sogno non può finire così"