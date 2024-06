Osimhen-Chelsea, pista sfumata: la 'colpa' è del nuovo allenatore

Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport

Il sogno Premier League di Victor Osimhen: da scartare l’ipotesi Chelsea. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Uno degli ultimi scatti social, dalla Nigeria, da Lagos, dove sta trascorrendo le vacanze dopo aver condiviso con famiglia e amici il Pallone d'oro africano, è con lo smartphone a portata di mani. Victor Osimhen lo consulta, lo controlla, ci gioca, lo monitora.

Osimhen non ha mai nascosto il suo desiderio di giocare in Inghilterra. Sperava e spera ancora che qualche club si faccia avanti. Al momento non vorrebbe prendere in considerazioni altre opportunità, pur restando vigile e attento a quel che attorno a lui accade. In principio il suo futuro poteva chiamarsi Chelsea, dove è rientrato Romelu Lukaku che è il pupillo di Conte, ma il nuovo allenatore, l'italiano Maresca, non sembra scaldarsi troppo per Osimhen”.