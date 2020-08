Osimhen, feeling immediato: in pochi giorni allontanati i timori di una Napoli razzista

Altro che razzismo. Victor Osimhen aveva qualche timore, ma è bastato pochissimo tempo per spazzarlo via. Come quello del razzismo, ad esempio, sul quale si sofferma l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Il Napoli gli piace. E col passar dei giorni sta apprezzando sempre di più la scelta fatta. Gli sono bastate le prime ore di ritiro per allontanare quei pregiudizi che l’avrebbero potuto dirottare altrove. I timori di una Napoli razzista, l’ansia di dover vivere anni di tensioni gli avevano destato più di qualche dubbio. Oggi, Victor Osimhen è un ragazzo felice, perfettamente integrato nella nuova dimensione e già pronto per le grandi sfide con i difensori della Serie A. Il feeling è stato immediato pure con l’ambiente esterno".