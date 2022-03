Osimhen, numeri positivi: non solo gol, c'è un altro dato che certifica la sua importanza

Focus su Victor Osimhen sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno. L'attaccante nigeriano è stato tra i migliori con il Milan e anche in tutta la stagione.

