Osimhen recupera per l'Atalanta? Filtra una sensazione da Castel Volturno

Le ultime sulle condizioni del bomber nigeriano

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante lavori ancora a parte, nessun problema per Victor Osimhen che, secondo il Corriere dello Sport, sabato prossimo sarà regolarmente al suo posto contro l'Atalanta.

"Toccherà a lui guidare l’assalto alla Dea, in quello che può essere serenamente presentato come uno scontro diretto per la zona coppe. Per altro molto impegnativo e delicato. Quasi un dentro o fuori".