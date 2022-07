Osimhen-Spalletti, caso risolto: il gesto del tecnico non lascia spazio a dubbi

E' subito rientrato il 'caso Osimhen' dopo che l'attaccante era stato allontanato dal campo

E' subito rientrato il 'caso Osimhen' dopo che l'attaccante era stato allontanato dal campo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive cosa è accaduto ieri: "Finito l’allenamento mattutino, ieri Luciano Spalletti ha fatto un passo significativo verso Victor Osimhen, proprio mentre il nigeriano - che non si era risparmiato durante la parte atletica - era appoggiato al palo della porta quasi stremato. L’allenatore del Napoli è corso incontro al suo centravanti, gli ha teso la mano e lo ha alzato di peso così da sigillare una intesa che l’alterco del giorno precedente (quando Osimhen era stato spedito anzitempo negli spogliatoi per la doccia a placare i bollenti spiriti dopo una reiterata protesta per un fallo non fischiato su un compagno di squadra nella partitella) non ha scalfito".