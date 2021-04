Ospina, quarto infortunio stagionale: ecco quando tornerà a disposizione

David Ospina ha rimediato un problema muscolare contro la Sampdoria e sarà costretto a saltare i prossimi impegni del Napoli in campionato. Quanti precisamente? Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "È il quarto infortunio per Ospina che si è fermato a novembre in Nazionale, poi il 13 febbraio nel riscaldamento della sfida contro la Juventus e, circa dieci giorni fa, prima della gara contro il Crotone ha rimediato in allenamento un’infrazione al quarto dito della mano sinistra. L’ex Arsenal starà fuori per tre settimane, salterà la doppia sfida contro Inter e Lazio e la trasferta di Torino, potrebbe rientrare il 2 maggio nella gara contro il Cagliari oppure il 9 sul campo dello Spezia".