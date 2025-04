Out Neres, Conte ha scelto il sostituto: altra esclusione per Okafor

David Neres s’è fermato di nuovo. "Al termine dell’allenamento David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Le sue condizioni saranno valutate prossimamente", il breve comunicato del club in attesa di stabilire con esattezza l'entità dell'infortunio. Oggi, nel frattempo, non giocherà con il Monza ed al suo posto dovrebbe agire nel tridente Spinazzola, come al Franchi il 4 gennaio contro la Fiorentina (in quel caso però il brasiliano agì a destra).

Un brutto colpo, senza dubbio, ma Conte non dovrebbe cambiare il 4-3-3 affidandosi come detto a Spinazzola. Le altre opzioni da adottare in corsa, a questo punto, ricorda il Corriere dello Sport, sono rappresentate da Okafor "l’uomo che numericamente ha sostituito Kvara ma che da quando è arrivato è stato impiegato appena in quattro spezzoni di partita per un totale di 36 minuti" e da Raspadori "però più verosimilmente con un modulo a due punte", considerando le caratteristiche diverse.