Per Tuttosport a Napoli si fa troppa festa: "Danni rubricati a folclore, come una tassa inevitabile"

"È quanto staranno pensando - perché dubitarne - i proprietari di quelle auto danneggiate (a decine) nei dintorni dello stadio".

Secondo quello che si legge oggi su Tuttosport, a Napoli si sta facendo troppa festa per lo Scudetto. Questo è quanto scritto dal collega Stefano Salandin sul quotidiano piemontese: "A Napoli, però, sono in clima scudetto ormai da settimane: la festa aspetta solo il picco ma è un fiume carsico che percorre sotterraneo le vie della città per riaffiorare in occasione di particolari e coreografiche manifestazioni.

Che poi trascendano e provochino danneggiamenti è un dettaglio che viene rubricato a folclore, come se fosse una “tassa” inevitabile da pagare al clima di festa. È quanto staranno pensando - perché dubitarne - i proprietari di quelle auto danneggiate (a decine) nei dintorni dello stadio perché i tifosi vi sono saliti sopra per festeggiare saltando al ritmo dei cori: e che gli vuoi dire, di fronte alla festa che preme per uscire dall’anima della città? Dettagli...".