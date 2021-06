Piccoletti ma geniali, Gazzetta: "Il leader Insigne sfida l'intoccabile Shaqiri"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla partita di questa sera tra Italia e Svizzera, definendo una sfida tra piccoletti quella tra i leader, Lorenzo Insigne e Xherdan Shaqiri. Due giocatori che hanno compensato i limiti di altezza con la genialità in campo, l'imprevedibilità e tanti gol. Molto passa dalle loro giocate e Roberto Mancini, che ha allenato entrambi, lo sa bene: da quando è arrivato in Nazionale, ha dato carte bianca al fantasista azzurro, lasciato libero di partire dalla sinistra per poi accentrarsi e cercare la classica giocata col tiro a giro, il suo marchio di fabbrica. Insigne è cresciuto molto anche sotto il profilo della tranquillità e della personalità, caratteristiche che possono consacrare definitivamente il capitano del Napoli. Lo stesso discorso vale per Petkovic con Shaqiri, giocatore estremamente tecnico e incisivo con la sua Nazionale con gol e assist: suo l'assist, da corner, per il gol di Embolo contro il Galles.