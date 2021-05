Politano, stagione da record: il suo valore di mercato è aumentato, le cifre

Undici gol in stagione, mai così bene in carriera. Matteo Politano sta vivendo un'annata da ricordare e Rino Gattuso sta pensando di schierarlo dal primo minuto contro l'Hellas Verona all'ultima di campionato. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport, che si sofferma anche sul suo valore di mercato: la Rosea scrive che l'ex Inter, acquistato per 21 milioni, oggi ne vale 25.