PRIMA PAGINA - CdS: "Insigne resta in dubbio, il Napoli punta su Mertens"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio anche al Napoli, in vista del match di sabato contro il Barcellona: Insigne resta ancora in dubbio, ed ecco che Gattuso è pronto ad affidarsi a Dries Mertens. Spazio poi alla Roma e la nuova proprietà Friedkin, arrivata quasi in concomitanza all'eliminazione dall'Europa League per mano del Siviglia.