PRIMA PAGINA - CdS: "Napoli, ora tutto su Messi"

"Tutto su Messi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere dello Sport in riferimento alla sconfitta del Napoli per 2-0 con l'Atalanta: "Battuto dalla squadra di Gasperini il Napoli saluta il quarto posto: la sua Champions passa dalla sfida con il Barcellona. A segno Pasalic e Gosens. Settima vittoria di fila per Gasp. Gattuso non concede alibi: in campo tanti errori e troppe chiacchiere".

La Roma a pezzi, toccato il fondo - Spazio in prima pagina anche alla sconfitta della Roma di ieri sera. Nona sconfitta in campionato: l'Udinese vince all'Olimpico per 2-0. Espluso Perotti: giallorossi in dieci per oltre un'ora.