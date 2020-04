PRIMA PAGINA - CdS sui fuggiti all'estero: "Richiamati"

"Richiamati". E' questo il titolo con cui il Corriere dello Sport apre in prima pagina nella sua edizione odierna. Il riferimento è ai calciatori 'fuggiti' all'estero dopo l'inizio del periodo di isolamento in Italia, che saranno richiamati dai club che - si legge - stanno studiando la ripartenza e si preparano a convocarli presto. Federazione e Lega confidano nella possibilità di riprendere gli allenamenti in tempi brevi: riferisce il quotidiano che per Pasqua potrebbe partire il piano di rientro.