PRIMA PAGINA - Gazzetta: "MalMessi! Pulce arrabbiata a giugno può lasciare il Barcellona"

"MalMessi" si legge in prima pagina sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Situazione difficile in casa Barcellona, prossima avversaria del Napoli in Champions. Problemi tra il capitano e il dirigente Abidal, in più la Pulce, che è arrabbiata, può lasciare a giugno il Barcellona e per lui c'è la fila. Ma in primo piano c'è anche il pari dell'Olimpico e di spalla un primo focus sul derby di domenica sera tra Inter e Milan.